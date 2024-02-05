Если Европа вовремя не мобилизуется, тогда вызовы возникнут не только для Украины, – глава МИД Литвы Ландсбергис
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Европа должна более решительно действовать в вопросе помощи Украине в ее победе над Россией, иначе вызовы возникнут не только для Киева, но и для ЕС.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, сообщает LRT.
По его словам, ситуация на украинском фронте вызывает беспокойство.
"Сейчас решающий момент выбора. С нашей общей помощью Украина может победить, и тогда у нас новый мирный период. Но если мы вовремя не мобилизуемся и поддержка до Украины не дойдет, тогда вызовы возникнут не только для страны, которая сейчас борется за всех нас, не только для нашего региона, но и для всей Европы", - сказал Ландбергис.
По словам министра, только решительные действия Европы могут побуждать Россию к изменению своего поведения.