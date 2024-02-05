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Если Европа вовремя не мобилизуется, тогда вызовы возникнут не только для Украины, – глава МИД Литвы Ландсбергис

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Если Европа вовремя не мобилизуется, тогда вызовы возникнут не только для Украины, – глава МИД Литвы Ландсбергис
Европа должна более решительно действовать в вопросе помощи Украине в ее победе над Россией, иначе вызовы возникнут не только для Киева, но и для ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, сообщает LRT.

По его словам, ситуация на украинском фронте вызывает беспокойство.

"Сейчас решающий момент выбора. С нашей общей помощью Украина может победить, и тогда у нас новый мирный период. Но если мы вовремя не мобилизуемся и поддержка до Украины не дойдет, тогда вызовы возникнут не только для страны, которая сейчас борется за всех нас, не только для нашего региона, но и для всей Европы", - сказал Ландбергис.

По словам министра, только решительные действия Европы могут побуждать Россию к изменению своего поведения.

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Топ комментарии

  • Anatoly KANEVSKY 37912a48
    повторюється історія сторічної давності. Мюніхський зговір 38-го року - Європа віддала Чехословаччину гітляру в надії умиротворити агресора. Хабаря вистачило на рік - почалася Світова війна, котра ледь не розтоптала вщент миротворців. Франція була окупована ледь не за місяць, а Британію молотили ракетними ударами що зараз той Харків..
    Зараз захід здає Україну, боячись прямого конфлікту з московським ядерним монстром. Чи довго Еуропа з гАмерикою відтягуватимуть свій кінець??? Події зараз відбуваються прискорено.
    Коли москва окупує Україну, то поверне всі її ресурси (і мобілізаційні) проти Еуропи. Не зупиняючись. Шоп не дати наті, в якої скінчилися снаряди та інша зброя для допомоги Україні, оговтатися.. візьме тьоплєнькімі та беззбройними. Переконаний, що еуропейці навіть пручатися московській агресії не стануть. Аби "ізбєжать чєлавєчєскіх жертв і разрушеній"
  • Anatoly KANEVSKY 37912a48
    ната воюватиме (якщо спроможеться на опір), таки, конвенційною зброєю. Бо використання ЯЗ миттєво приведе до масивного удару та взаємного знищення. Захід пожертвує країнами Балтії, східної Еуропи та почне напружуватися лише коли кацапи (разом з мобілізованими українськими ухилянтами) підійдуть до кордонів країн "старої" демократії - Німеччини, Австрії, Італії та Греції
  • KosAn30 JT26
    Русню за неделю ракетами с авиации и флота закидают и все,или тут сведетели "слабого нато" думают что нато бтрами и окопными войнами с неандертальскими кацапами на бтрах 80 годов воевать будет,вот смешные почитайте военную доктрину нато и сравните то же количество авиа кацев и нато 1 к 5)
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