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Зеленский: Если США снизят помощь Украине, то "будет новый геополитический расклад"

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Зеленский: Если США снизят помощь Украине, то "будет новый геополитический расклад"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о надежде на дальнейшую поддержку США и предупредил, что в случае ее уменьшения "будет новый геополитический расклад".

Как информрует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в интервью итальянскому телеканалу Tg1

"Я хочу верить и надеяться, что если в Соединенных Штатах произойдут изменения, то линия (поддержки Украины – ред.) останется такой же", - подчеркнул украинский президент.

Так Зеленский ответил на вопрос о возможности избрания Дональда Трампа президентом США.

"У Республиканской партии есть радикальные голоса, но также много людей, которые поддерживают Украину. Решает народ Соединенных Штатов, но если они намерены уменьшить помощь Украине, то будет новый геополитический расклад. Путин прорвет нашу оборону, он пойдет вперед и так просто не остановится", – отметил Зеленский.

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Топ комментарии

  • Amber
    На що цей зелений вишкрабок натякає ?🤬
    Він вже приготувався здавати нашу краіну з потрохами , бо йому
    мало грошей від ЄС для дерибана !🙁
    В мене шок і це дуже серйозна заява для України від Зеоманського !!
    Тепер ясно для чого йому потрібно прибрати генерала Залужного ,
    щоби він не перешкоджав міняти геополіьтичний розклад 🙁
  • Дмитрий Таммузовский
    А у разі звільнення Залужного хіба не буде те саме або навіть гірше?
  • Полтава и Харьков
    І що ж це буде за новий геополітичний розклад? Союз з рашкою? На виконання Оману? Так це ж вже було (грудень 2013).
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