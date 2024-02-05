Сенат США одобрил законопроект о помощи Украине. Байден призвал Конгресс его принять

Американские сенаторы обнародовали детали двухпартийного законопроекта на основе запроса президента США относительно дополнительного финансирования на нужды национальной безопасности, в том числе на поддержку Украины и Израиля на общую сумму 118 млрд долларов.

Как информрует Цензор.НЕТ, об этом пишет BBC.

Долгожданный законопроект предполагает выделение $60,1 млрд на помощь Украине, $14,1 млрд для Израиля и $20,2 млрд на усиление безопасности на границе США.

Кроме того, документ предусматривает финансирование гуманитарной помощи на операции в Красном море и Тайване.

Президент США Джо Байден выразил поддержку законопроекту, содержащему двухпартийное соглашение по границе, а также помощь Украине, и призвал Конгресс ускорить его принятие в обеих палатах.

Предварительное голосование ожидается в середине недели, но уже сейчас ясно, что законопроект создан с серьезным сопротивлением в Палате представителей, где большинство принадлежит республиканцам. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон уже сказал, что обещает его заблокировать.

"Двухпартийное соглашение о национальной безопасности позволит Соединенным Штатам продолжать нашу жизненно важную работу вместе с партнерами по всему миру, отстаивая свободу Украины и поддерживая ее способность защитить себя от агрессии России. Как я уже говорил ранее, если мы не остановим стремление Путина к власти и контролю над Украиной, он не ограничится только Украиной, и расходы для Америки возрастут", – говорится в специальном обращении Байдена, которое опубликовал Белый дом.

Также читайте: В Сенате США надеются, что республиканцы на днях поддержат договор о границе, - CNN