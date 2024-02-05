Президентские выборы в США могут стать "референдумом о будущем Украины", - Toronto Star

Украина постепенно исчезает из американской предвыборной кампании, которую ведут республиканцы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом говорится в статье канадской газеты Toronto Star.

В частности, отмечается, что избиратели-республиканцы просто не хотят больше слышать о поддержке Украины". Вывод базируется на анализе предвыборной риторики республиканки Никки Гейли, которая борется за право представлять Республиканскую партию на нынешних президентских выборах.

"Никки Гейли перестала говорить об Украине. Это было тонкое, но показательное смещение: молчаливое признание Гейли того, избиратели-республиканцы просто не хотят больше слышать об этом", - пишет газета.

В Toronto Star предполагают, что для Республиканской партии под руководством Дональда Трампа поддержка Украины "стала ненужным делом".

"С прошлого года республиканцы в Конгрессе не раз блокировали дальнейшую американскую военную помощь Украине. Если Трамп победит на президентских выборах в ноябре, он совершенно ясно дал понять, что планирует полностью бросить страну", - пишет газета.

Также читайте: Трамп значительно опережает своих оппонентов-республиканцев, рейтинг Байдена упал до самого низкого уровня за последние 15 лет, - опрос ABC News. ИНФОГРАФИКА

При этом издание отмечает, что ранее в речах Никки Гейли "Америка" была самым употребительным словом [речи], слово "Украина" – на втором месте". На дальнейших митингах Гейли говорилось о "мире в огне" и противодействии Китая, но уже не об Украине.

"Она не объявила об официальном изменении политики. Она ничего не сделала, чтобы показать, что теперь хочет победы России. Но как политик следующих выборов 2028 года она признала, что Украина больше не является очередной проблемой", – пишет Toronto Star.

Издание также считает, что без поддержки США Украина проигрывает войну против России. А "лучшим сценарием" для страны станет "дикий мир, при котором Россия сохранит оккупированную восточную часть Украины и установит постоянный контроль над марионеточным правительством на западе".

Предполагают запрет на преподавание украинского языка, продолжение массового похищения украинских детей: "Это буквально сотрет Украину с карты Европы".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия попытается использовать выборы в разных странах в 2024 году, чтобы настроить Европу против Украины, - Госдепартамент США