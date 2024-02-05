Из-за санкций в России резко возросло количество авиаинцидентов, - WSJ

Многочисленные авиаинциденты происходят из-за износа аппаратуры и неисправности самолетов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

"В 2023 году в РФ произошло по меньшей мере 74 инцидента с самолетами, тогда как в 2022-м их было до 36. Это данные немецкой исследовательской компании Jacdec, собирающей информацию об авиаинцидентах по всему миру".

Хотя до сих пор серьезных катастроф не было, такая тенденция создает серьезные риски для пассажиров и пилотов", - говорится в материале.

По данным исследовательской компании Cirium, в России на каждые 100 тысяч вылетов в 2023 году было около 10 инцидентов, а годом ранее – только пять. Эксперты по безопасности, опрошенные The Wall Street Journal, предупреждают, что постоянные технические проблемы создают значительный риск для пассажиров и усиливают давление на пилотов.

Значительная часть авиационных инцидентов в России, по мнению экспертов, вероятнее всего связана с санкциями, запрещающими иностранным компаниям обслуживать самолеты российских авиакомпаний и поставлять запчасти для них.

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Как отмечает WSJ, в статистику вошли и авиапроисшествия, не связанные с техническими неисправностями, например попадание птиц в двигатель, а также авария самолета основателя группировки ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Российские авиационные власти, напоминает издание, регулярно заявляют, что санкции не отражаются на безопасности полетов в России. Однако собеседники полагают, что это не так.

"У них нет доступа к запчастям, они мало что могут сделать", – сказал директор по стратегии и политике безопасности правозащитной организации Flight Safety Foundation Генри Гурджи, добавив, что хотя в России "делают все, что могут", чтобы поддерживать рабочее состояние самолетов , санкции "уже начинают влиять серьезно".

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До начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину парк российских авиакомпаний насчитывал в общей сложности 1031 самолет, рассчитанный на перевозку от 19 пассажиров. Около двух третей флота составляли самолеты производства Boeing и Airbus, приводит WSJ данные исследовательской компании Cirium.

"Росавиация" в середине декабря 2023 объявила, что на воздушном транспорте в РФ "отсутствует тенденция к росту количества авиационных инцидентов". "Росавиация" тогда не объясняла, что стало поводом к такому заявлению, но российские независимые СМИ и иностранные медиа неоднократно писали о росте происшествий.