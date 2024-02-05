На Харьковщине – скопление вражеских войск. Оккупанты подготовили по меньшей мере 500 танков для возможных наступательных действий, - Forbes

Россияне стремятся захватить Купянск до марта 2024 года. Для этого собрали на Купянском направлении около 500 танков, более 600 боевых машин и около 40 тысяч солдат.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.

"РФ планирует до марта 2024 года полностью захватить Донецкую и Луганскую области и часть Харьковской области к реке Оскол", - говорится в материале.

Отмечается, что российская армия подготовила около 500 танков, более 600 боевых машин и не менее 40 тысяч оккупантов.

Forbes уточняет, что целью является захват значительной части Харьковской области, которую российские силы кратковременно заняли в 2022 году, но затем потеряли в результате контрнаступления украинской армии.

"Кусочек Харьковщины был бы подарком Путину на день выборов от российской армии в Украине", - пишет Forbes.

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