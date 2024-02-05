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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 389 560 человек (+810 за сутки), 6348 танков, 9349 артсистем, 11822 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 389 560 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.02.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 389560 (+810) человек,
  • танков - 6348 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 11822 (+4) ед,
  • артиллерийских систем - 9349 (+18) ед,
  • РСЗО - 979 (+0) ед,
  • средства ПВО - 664 (+1) ед,
  • самолетов - 332 (+0) ед,
  • вертолетов - 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7173 (+0),
  • крылатые ракеты – 1848 (+0),
  • корабли /катера - 24 (+0) ед,
  • подлодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12412 (+19) ед,
  • специальная техника - 1486 (+7)

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Скільки окупантів знищено за добу

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Топ комментарии

  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3634 день москальсько-української війни.
    54! одиниці техніки та 810! чумардосів.
    Арта 18, броня 9, логістика 19.
    Рахунок ППО спецтехніка 1 - 7.
    Загальна кількість знищеної техніки перевалила 43000!
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

    P.s. 389 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
  • частный сектор
  • Qq Qqq f1a4586b
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