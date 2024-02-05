Общие боевые потери РФ с начала войны – около 389 560 человек (+810 за сутки), 6348 танков, 9349 артсистем, 11822 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
7 51514
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 389 560 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.02.24 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 389560 (+810) человек,
- танков - 6348 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 11822 (+4) ед,
- артиллерийских систем - 9349 (+18) ед,
- РСЗО - 979 (+0) ед,
- средства ПВО - 664 (+1) ед,
- самолетов - 332 (+0) ед,
- вертолетов - 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7173 (+0),
- крылатые ракеты – 1848 (+0),
- корабли /катера - 24 (+0) ед,
- подлодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 12412 (+19) ед,
- специальная техника - 1486 (+7)