Общие боевые потери РФ с начала войны – около 389 560 человек (+810 за сутки), 6348 танков, 9349 артсистем, 11822 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 389 560 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.02.24 ориентировочно составляют:

личного состава – около 389560 (+810) человек,

танков - 6348 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 11822 (+4) ед,

артиллерийских систем - 9349 (+18) ед,

РСЗО - 979 (+0) ед,

средства ПВО - 664 (+1) ед,

самолетов - 332 (+0) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7173 (+0),

крылатые ракеты – 1848 (+0),

корабли /катера - 24 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 12412 (+19) ед,

специальная техника - 1486 (+7)

Также читайте: За неделю Силы обороны уничтожили около 6640 оккупантов и 924 единицы вооружения и военной техники, - Минобороны. ИНФОГРАФИКА