Удар по пекарне в оккупированном Лисичанске: Ее оборудовали под нужды военных РФ. Прилет произошел во время собрания рашистов

Пекарню в оккупированном Лисичанске, об обстреле которой 3 февраля заявили оккупационные "власти", россияне использовали в своих целях.

Об этом сообщили в ГВА, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

3 февраля главарь террористов "ЛНР" Пасечник заявил о якобы обстреле пекарни в оккупированном Лисичанске, обвиняя в обстреле украинскую армию.

Украинская сторона официально не комментировала эти заявления.

Заведение оккупанты называют пекарней, заявляя, что это гражданский объект. Переселенцы из Лисичанска рассказали, что узнали заведение - это ресторан под названием "Adriatic", который был расположен на окраине, в сторону Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

В Лисичанской ГВА заявили, что пекарня в этом месте начала функционировать уже после оккупации города.

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"Действительно, в том помещении была пекарня. Ее оборудовали для нужд фронта. ...Заведение, о котором идет речь, оккупанты использовали в своих целях. В нем они питались и проводили совещания. Пекарня начала функционировать уже после оккупации города. Ее запустили, чтобы выпекать хлеб для фронта", - говорится в сообщении.

В Telegram опубликовали список якобы погибших. По информации от выехавших из города местных жителей, в списке есть фамилия владельца заведения - местного бизнесмена, который имел в Лисичанске также магазины. Кроме того, местные опознали фамилию мужчины, работавшего в "налоговой", созданной оккупантами в городе.

"Прилет был в то время, когда оккупанты собрались там. Список погибших, гуляющий по сети в Интернете, составляют, в основном, коллаборанты, как, например, Фирсов, который в марте перешел на сторону оккупантов", - подытожили в ГВА.

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