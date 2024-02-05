Франция вызывает российского посла из-за гибели волонтеров в Бериславе, - BFMTV

Российского посла во Франции Алексея Мечкова вызовут в МИД Франции из-за удара РФ по Бериславу во время которого погибли волонтеры.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом пишет BFMTV.

По данным дипломатического источника, послу должны заявить об осуждении российских ударов, в результате которых на прошлой неделе погибли два французских гуманитарных работника в Украине.

Париж "также осудит восстановление дезинформации, направленной против Франции", добавил тот же источник, спустя несколько дней после того, как Министерство вооруженных сил обнаружило "скоординированный маневр России" по распространению ложной информации, касающейся Франции.

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Удар по Бериславу

Напомним, 1 февраля российские захватчики в очередной раз обстреляли Берислав Херсонской области. В результате обстрела погибли 2 и получили ранения 3 иностранных волонтеров.

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон осудил убийство волонтеров и назвал атаку россиян трусливым и недостойным поступком.

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что Россия должна ответить за свои поступки.

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