Спикер Палаты представителей Джонсон заявил, что "похоронит" проект помощи США для Украины
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Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что не поставит на голосование представленный в Сенате законопроект о безопасности границ на сумму 118 миллиардов долларов, предусматривающий предоставление помощи Украине и Израилю.
Об этом Джонсон сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, если этот законопроект дойдет до Палаты представителей, он "умрет по прибытии".
"Этот законопроект еще хуже, чем мы ожидали, и даже не приближается к завершению пограничной катастрофы, которую создал президент", - подчеркнул Джонсон.
Помощь США
В администрации президента США заявили, что не поддерживают законопроект о поддержке Израиля без помощи Украины.
В Белом доме также отмечали, что не обсуждают с Конгрессом возможность выделения в отдельный проект финансирование для Украины и Израиля.