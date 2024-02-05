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Спикер Палаты представителей Джонсон заявил, что "похоронит" проект помощи США для Украины

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Спикер Палаты представителей Джонсон заявил, что "похоронит" проект помощи США для Украины
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что не поставит на голосование представленный в Сенате законопроект о безопасности границ на сумму 118 миллиардов долларов, предусматривающий предоставление помощи Украине и Израилю.

Об этом Джонсон сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, если этот законопроект дойдет до Палаты представителей, он "умрет по прибытии".

"Этот законопроект еще хуже, чем мы ожидали, и даже не приближается к завершению пограничной катастрофы, которую создал президент", - подчеркнул Джонсон.

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Помощь США

В администрации президента США заявили, что не поддерживают законопроект о поддержке Израиля без помощи Украины.

В Белом доме также отмечали, что не обсуждают с Конгрессом возможность выделения в отдельный проект финансирование для Украины и Израиля.

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  • MrStepanovM
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  • semen mecheniy
    судя по тому что творится в американской политике -Европе придется отдуваться самой с гигантской проблемой на Востоке -и ее вялыми и мягкотелыми политическими институтами -парашка уничтожит ее изнутри с помощью подкупов -подстав -тотальной лжи и европейской коррупции - уже набирают силу ультраправые движения в Европах и Америках -которые - все без исключения -на подсосе у Лубянки
  • Hanka Panyanka
    наскільки я зрозуміла, Трамп хоче дружити тільки з самим собою, на кону його безпека, він схоже злочинець і йому світить реальний термін, тому йому конче необхідно виграти ці вибори, ні Україна, ні Ізраїль його не цікавлять від слова взагалі, він веде дуже брудну гру, по суті шантажує весь світ... кацапи зовсім не дарма поставили все на цього персонажа, він розвалить все, що зможе, така його задача...
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