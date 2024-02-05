Зеленский не говорил о "патовой" ситуации на фронте, - Никифоров

Пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров заявил, что глава государства не заявлял о "патовой ситуации" на фронте.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые коллеги, точность формулировок важна. В интервью Президента Украины итальянскому телеканалу RAI речь не шла о якобы "патовой" ситуации на фронте. Говоря об итогах летних действий, Владимир Зеленский заявил, что их морская часть дала положительный результат: Украина смогла восстановить независимый "зерновой коридор", а вот сухопутная часть операций завершилась стагнацией. Речь идет конкретно о контрнаступательных действиях на юге.

Это не дает права описывать в целом ситуацию на фронте как "патовую". Украина продолжит деоккупацию своих территорий. В будущем призываем внимательнее подбирать слова, чтобы не поддерживать деструктивные нарративы", - отметил пресс-секретарь президента.

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Никифоров привел оригинал ответа Зеленского: "Я бы сказал так: морская часть операции дала положительный эффект – мы вытеснили их корабли, Россия потеряла много кораблей, а главное, она потеряла влияние в ЧМ, и мы выстроили "зерновой коридор", независимый от России. Поэтому эта часть, прагматическая часть операции, которая влияла на экономику, на бюджет Украины - мы ее провели положительно. Что касается сухопутной линии, вы правы и там стагнация. И это факт, потому что не хватило чего-то. Иногда ты думаешь, что вот эта дата, вот пойдут вперед. Я считаю, что с точки зрения количества соответствующей амуниции были задержки. А задержки – это и есть просчет. Но, честно говоря, мы не боремся просто с террористической организацией – мы боремся с террористами, которые являются одной из крупнейших армий в мире".

Напомним, ранее президент Зеленский в интервью итальянскому телеканалу RAI заявил, что ситуация фронта зашла в тупик из-за задержек с поставкой военной техники.

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