Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении в Украине действия военного положения и проведении общей мобилизации еще на 90 суток – до 14 мая 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующие законопроекты №10456 и №10457 зарегистрированы на сайте Рады.

Срок действия военного положения и мобилизации истекает в Украине 14 февраля. Зеленский предлагает продлить их на 90 дней, то есть до 14 мая 2024 года.

Это будет уже десятое продление с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Как сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, законопроекты будут приняты на этой неделе.

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