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Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться уже весной, – посол Матернова

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Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться уже весной, – посол Матернова
Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова сподівається, що переговори щодо вступу України до Європейського Союзу розпочнуться навесні.

Об этом Матернова заявила в интервью РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, приблизительных оценок, как долго будут продолжаться переговоры по вступлению Украины в ЕС, нет.

"Это было бы гадание на шаре. Но я очень надеюсь, что мы сможем официально начать и получить рамки переговоров. А затем следующий шаг – межправительственная конференция. Я очень надеюсь, что это произойдет весной", – отметила она.

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При этом Матернова, отвечая на вопросы относительно существенных неприятностей на пути к ЕС для Украины, добавила, что каждый шаг на пути вступления в ЕС одобряется единогласно.

Топ комментарии

  • Юрий Викторович 4a8dfeac
    Року якого?
  • Валентин Коваль 7c749467
    Переговорники - поможіть зі зброєю - бо вже орки по Авдіівці бігають
  • Олександр c0b5c191
    Свежо питание, та се-ся с трудом.
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