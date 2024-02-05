Отсутствие поддержки Германии в реформировании фонда ЕС может задержать поставки оружия Украине, - Financial Times

Европейский фонд мира должен частично возместить странам их расходы на вооружение Украины. Финансирование в размере 5 млрд евро задерживается, поскольку некоторые страны, в частности, Германия, выступают за другие условия реформирования фонда, чтобы он лучше обеспечивал потребности Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.

Европейский фонд мира (ЕФМ) — это фонд в размере 12 млрд евро, созданный вне общего бюджета ЕС и основанный на вкладах стран-членов в зависимости от размера их экономик. Он был исчерпан после возмещения 5,6 млрд евро столицам ЕС за оружие, которое они отправили в Украину почти за два года с момента полномасштабного вторжения России.

EФМ нуждается в дополнительном финансировании, чтобы страны могли частично возмещать свои расходы на поставку оружия, но предлагаемое поступление в размере 5 млрд евро задерживается, поскольку страны спорят о том, как реформировать фонд, чтобы он лучше отвечал потребностям Украины и помогал европейской вооруженной промышленности удовлетворять их.

"Сначала платите, а затем получите компенсацию", - заявил один из представителей ЕС, участвовавший в переговорах.

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Германия и другие страны, выступающие за отказ от модели возмещения, "утверждают, что им в этом нет нужды". Берлин находится под жесткими финансовыми ограничениями после того, как Конституционный суд принял решение против его бюджетных договоренностей. Он требует, чтобы стоимость оружия, поставляемого им Киеву на двусторонней основе, засчитывалась в счет его доли в фонде. Меньшие страны говорят, что это резко снизит размер фонда.

"Они не хотят соглашаться на деньги или отказываться от них, не будучи уверенными, что [условия] соответствуют тому, что приемлемо для них", — сказал высокопоставленный чиновник ЕС, принимавший участие в переговорах с лидерами на прошлой неделе, имея в виду позицию Германии.

На саммите канцлер Германии Олаф Шольц настаивал на том, что соглашение о предложенной реформе ЕФМ должно включать "предложения", сделанные странами-членами, по словам людей, информированных о ходе дискуссии. Он добавил, что решение Германии будет "учитывать национальные взносы, предоставляемые Украине".

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Согласно документу, с которым ознакомилась Financial Times, реформа ЕФМ, распространенная накануне саммита, имеет целью достичь "более структурированного, эффективного и прагматичного" способа финансирования вооружений для Украины. Крупные вкладчики фонда утверждают, что меньшие страны, такие как страны Балтии, получили большие возмещения от ЕФМ за отправку устаревшего вооружения советских времен в Украину и использовали эти деньги для модернизации своего собственного вооружения.

Следующей проблемой является скорость, с которой ЕФМ перейдет от возмещения расходов странам до финансирования контрактов на поставку оружия. Страны с крупной военной промышленностью, такие как Германия и Франция, настаивают на скорейших изменениях и "получат наибольшую выгоду, другие очень хорошо это понимают".

В нынешнем предложении говорится, что "возмещение двусторонних поставок будет постепенно отменено после переходного периода". По словам одного из чиновников, большинство считает, что существующая модель будет применяться по крайней мере до конца 2024 года, а финансирование совместного производства будет увеличено в следующем году.