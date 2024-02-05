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Россия увеличит военные расходы за счет долга и налогов, - британская разведка

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Россия увеличит военные расходы за счет долга и налогов, - британская разведка
Российские власти в 2024 году увеличивают военные расходы, сокращая отчисления в Фонд национального благосостояния и увеличивая внутренние налоги и долг для финансирования запланированных расходов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в разведывательном обзоре министерства обороны Великобритании.

"Российское правительство имеет амбициозные планы по увеличению расходов на 26% в 2024 году. Это основывается на оптимистических ожиданиях увеличения доходов на 22%, при этом доходы от нефти и газа, как ожидается, увеличатся почти на 25%", - говорится в сводке.

Однако, по данным британской разведки, правительству РФ придется сократить свои отчисления в Фонд национального благосостояния и увеличить внутренние налоги и долг для финансирования запланированных расходов.

"Такая политика почти наверняка негативно повлияет на экономику в среднесрочной и долгосрочной перспективе, поддерживая инфляционное давление или ограничивая будущий экономический рост. Фонд национального благосостояния якобы предназначен для долгосрочного экономического благосостояния российского народа, но все чаще используется для финансирования вторжения в Украину". Стоимость его активов упадет на 10% в 2023 году", – отмечают в Минобороны Британии.

Также читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 389 560 человек (+810 за сутки), 6348 танков, 9349 артсистем, 11822 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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Топ комментарии

  • Philip c31e0bf0
    "при цьому доходи від нафти та газу, як очікується, збільшаться майже на 25%", - йдеться у зведенні."

    Оце так санкції, коли навіть МВФ після перегляду прогнозує зростання економіки рахи у 2024 році більше ніж планувалося чим наприкінці минулого року.
  • Деніс Войцеховський
    Уявляю собі, що було б, якби уряд США або іншої цивілізованої країни запровадив подібні економічні заходи.
  • Олександр САТ РЕМ
    Перекладаю на мову реальності - оскільки такий ріст економіки та цін на нафту реальний тільки у хворобливих фантазіях кремля , а не в реальності - то виконнання бюджету буде за рахунок девальвації рубля - і пограбування бізнесу та населення. З чим можу і привітати всіх мокшан . З голю дупою , по смітникам , без опалення з зимою - гріти буде і годувати мисль а рассєйском вялічії .ю..
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