Россия увеличит военные расходы за счет долга и налогов, - британская разведка

Российские власти в 2024 году увеличивают военные расходы, сокращая отчисления в Фонд национального благосостояния и увеличивая внутренние налоги и долг для финансирования запланированных расходов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в разведывательном обзоре министерства обороны Великобритании.

"Российское правительство имеет амбициозные планы по увеличению расходов на 26% в 2024 году. Это основывается на оптимистических ожиданиях увеличения доходов на 22%, при этом доходы от нефти и газа, как ожидается, увеличатся почти на 25%", - говорится в сводке.

Однако, по данным британской разведки, правительству РФ придется сократить свои отчисления в Фонд национального благосостояния и увеличить внутренние налоги и долг для финансирования запланированных расходов.

"Такая политика почти наверняка негативно повлияет на экономику в среднесрочной и долгосрочной перспективе, поддерживая инфляционное давление или ограничивая будущий экономический рост. Фонд национального благосостояния якобы предназначен для долгосрочного экономического благосостояния российского народа, но все чаще используется для финансирования вторжения в Украину". Стоимость его активов упадет на 10% в 2023 году", – отмечают в Минобороны Британии.

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