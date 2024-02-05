Гетманцев хочет запретить алкоголь и табак со старыми акцизными марками, бизнес прогнозирует убытки

Верховная Рада может принять закон, который с 1 июня запретит продажу табачной продукции, а с 1 сентября – алкогольной продукции с акцизными марками старого образца.

Как сообщает РБК-Украина, спешка и игнорирование последствий таких изменений ставят под удар сразу три отрасли - алкогольную, табачную и ритейл.

1 февраля состоялось заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики под председательством Даниила Гетманцева. Именно он неожиданно внес в проект закона №9662 поправку, согласно которой обращение изделий со старыми акцизными марками будет запрещено. Глава комитета объяснил свою инициативу необходимостью борьбы с нелегальным рынком.

Как известно, новые образцы акцизных марок – с голограммами – начали использовать с 1 сентября 2023 года. При этом закон не ограничивает сроки использования старых марок, то есть продавать продукцию со старыми марками можно, пока они не закончатся.

Поправка Гетманцева стала для бизнеса неожиданной.

Общественный союз "Український фуд-ритейл альянс" заявил, что эта поправка не повлияет на снижение теневого рынка, а наоборот - приведет к наполнению рынка подакцизных товаров нелегальной продукцией, а также недополучению государством налоговых поступлений.

Украинская Ассоциация производителей табачных изделий "Укртютюн" отмечает, что производители так и не получили ответа на вопрос, что они должны делать с продукцией со старыми марками. В любом случае, ее не только будет запрещено продавать, но даже хранить и транспортировать, что приведет к существенным финансовым потерям и дополнительным расходам.

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕВА) также считает, что правка Гетманцева нанесет необоснованные убытки легальному бизнесу.

"Требование изымать акцизные марки старого образца нанесет участникам рынка необоснованные убытки из-за потери продукции, поскольку вместе с предложением изъятия марок не предусматривается возмещение государством понесенных бизнесом затрат на изготовление и реализацию подакцизных товаров", - говорится в заявлении ЕВА.

Убытки бизнеса при ограничении срока использования продукции со старыми марками ЕВА оценивает в десятки миллиардов гривен.

Американская торговая палата назвала поправку Гетманцева необоснованной, неэффективной, алогичной и противоправной по своей сути.

"Создается такое впечатление, что идея сократить сроки реализации продукции со старыми марками возникла на пустом месте, так как пользы от этого не будет не только производителям, но и государству. Хотя, подозреваю, что это на руку тем, кто эти марки производит", - на условиях анонимности заявил один из крупных производителей алкоголя.