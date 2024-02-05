Пилотов для обучения на F-16 отбирали по определенным критериям, в частности, боевой подготовке и знанию английского языка, - Игнат

Украинские пилоты, которые проходят обучение на истребителях F-16, отбирались с учетом определенных критериев. Одними из них есть боевая подготовка, боевой опыт и знание английского языка.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.

"Учиться поехали пилоты, которые сдали соответствующие тесты. Одними из критериев отбора пилотов являются боевая подготовка, боевой опыт, обучение, ну и знание английского языка, чтобы быстро усваивать материал", - рассказал Игнат.

Он отметил, что украинские пилоты на обучении чувствуют себя хорошо: "Они овладевают самолетами уже в воздухе. Следует понимать, что наши пилоты столкнутся в Украине с вызовами, с которыми, возможно, даже инструкторы не слишком сталкивались в своей профессиональной деятельности. А это – перехват таких целей, как "Шахеды", крылатые ракеты. Этому всему еще можно учиться прямо там, с западными инструкторами".

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По словам спикера Воздушных сил, опыт, который наши пилоты получат на обучении, уже на практике они будут применять в Украине.

Игнат добавил, что подготовка проходит в соответствии с планом и всеми графиками, которые были согласованы с западными партнерами.

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