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Пилотов для обучения на F-16 отбирали по определенным критериям, в частности, боевой подготовке и знанию английского языка, - Игнат

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Пилотов для обучения на F-16 отбирали по определенным критериям, в частности, боевой подготовке и знанию английского языка, - Игнат
Украинские пилоты, которые проходят обучение на истребителях F-16, отбирались с учетом определенных критериев. Одними из них есть боевая подготовка, боевой опыт и знание английского языка.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.

"Учиться поехали пилоты, которые сдали соответствующие тесты. Одними из критериев отбора пилотов являются боевая подготовка, боевой опыт, обучение, ну и знание английского языка, чтобы быстро усваивать материал", - рассказал Игнат.

Он отметил, что украинские пилоты на обучении чувствуют себя хорошо: "Они овладевают самолетами уже в воздухе. Следует понимать, что наши пилоты столкнутся в Украине с вызовами, с которыми, возможно, даже инструкторы не слишком сталкивались в своей профессиональной деятельности. А это – перехват таких целей, как "Шахеды", крылатые ракеты. Этому всему еще можно учиться прямо там, с западными инструкторами".

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По словам спикера Воздушных сил, опыт, который наши пилоты получат на обучении, уже на практике они будут применять в Украине.

Игнат добавил, что подготовка проходит в соответствии с планом и всеми графиками, которые были согласованы с западными партнерами.

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Топ комментарии

  • Dmitry Begemotovich
    Ну как показывает практика - если у нас на своем месте работают профессионалы - можно судить по ПВО, по беспилотникам воздушным и морским, по артиллерии - в том числе и Хаймарсы - то никаких проблем с освоением западной техники нет. Тем более что эту технику разрабатывают умные люди, которые понимают что для управления этой техникой профессоров университетов не напасешься - потому делают ее максимально простой и дружелюбной для пользователя. Не примитивной как советское говно - а именно простой и продуманной.
  • Прощай немытая раССея
    Чому на навчання не поїхав "Джус"?....питання, яке задають сотні тисяч українців...
  • Дан Корвин
    ...Хорошо,что для спикеров никаких критериев нет,подумал Игнат.
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