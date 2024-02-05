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Ликвидирован "глава МЧС ЛНР" Потелещенко, - росСМИ

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Во временно оккупированном Лисичанске был ликвидирован "министр чрезвычайных ситуаций" так называемой "ЛНР" Алексей Потелещенко.

Об этом сообщило пропагандистское издание РИА Новости, информирует Цензор.НЕТ.

Потелещенко возглавил так называемое министерство в сентябре 2023 года.

Олексій Потелещенко
Алексей Потелещенко

Удар по Лисичанску

3 февраля сообщалось об ударе по пекарне в оккупированном Лисичанске. Россияне использовали здание в своих целях.

ГВА сообщила, что пекарня в этом месте начала функционировать уже после оккупации города. Прилет произошел тогда, когда там собрались российские захватчики.

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Топ комментарии

  • ⎛⎝Sl@vcheg⎠⎞
    Яка ще пекарня нашо кацапське ипсо розповсюджуєте?! Удар був по вечірці яка проходила в ресторані Адріатік, де цей орк і подох
  • частный сектор
  • володимир омельянов
    Частіше б так ,на одного колоборанта стало менше.
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