Через полгода в армии РФ могут закончиться боевые машины, - Forbes
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.
"Это наибольшое количество, которое я когда-либо видел за день", - сказал аналитик Эндрю Перпетуа, отметив трагический рекорд потерь российской армии за субботу, 3 февраля.
В то же время аналитики отмечают, что украинские потери были незначительными — 9 машин уничтожены, покинуты или захвачены, 21 повреждена. Потери россиян составили 16 танков и 29 боевых машин и бронетранспортеров, в то время как потери Украины преимущественно состояли из грузовиков и гражданских автомобилей, которые военные, очевидно, использовали для поставок.
Как уточнили в Forbes, разбитые машины россиян, которые насчитал Перпетуа в воскресенье 4 февраля, не обязательно были уничтожены в субботу.
"Аналитик подсчитывает потери ежедневно, дата, когда данные заносятся в таблицу, является заменителем фактической даты уничтоженной техники. Просто вычтите 24 часа", - говорится в материале.
Отмечается, что подобные потери для российских властей неприемлемы. Поскольку производство новой бронетехники продолжает отставать, россияне по-прежнему, в основном, используют подержанные машины времен холодной войны.
"Аналитик под ником @HighMarsed изучает спутниковые снимки, чтобы отследить запасы старой техники в России. В декабре он пришел к выводу, что Кремль восстановил 1081 из 4811 старых боевых машин, которые имелись до начала военного конфликта", - пишет Forbes.
А по данным аналитиков Oryx, в 2022-2023 годах россияне теряли около 80 БМП в месяц.
"Если бы такие темпы потерь сохранились и в 2024 году, а производство новых БМП также оставалось бы на уровне 30-40 единиц в месяц, то боевые машины бы закончились у Кремля примерно через два года. Скажем, в начале 2026 года", - отмечается в материале Forbes.
Проблема в том, что в этом году россияне теряют все больше и больше машин, быстрее, чем когда-либо. За один день они потеряли 13 БМП, а также дополнительные боевые машины БТР, по воскресному подсчету Перпетуа. Это означает, что ежемесячный уровень потерь БМП приближается к 400. В пять раз больше, чем в 2022 и 2023 годах. При нынешних темпах, у России нет двухлетнего резерва.