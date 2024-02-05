Сенат США может проголосовать за законопроект о предоставлении помощи Украине 7 февраля, - посол Маркарова

Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что Сенат может проголосовать за законопроект о пакете международной помощи США, включая и помощь для Украины, уже 7 февраля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Facebook.

"Обнародование законопроекта делает возможным анонсированное накануне лидером демократов в Сенате Чаком Шумером голосование 5 февраля за прекращение дебатов относительно законодательного инструмента (legislative vehicle) для пакета международной помощи и миграционной реформы, а 7 февраля – голосование уже за сам пакет", - отметила Мар.

Посол также подтвердила информацию о распределении средств в пакете поддержки Украины, предусматривающем выделение Украине 60 миллиардов долларов.

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