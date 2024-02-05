Сообщено о подозрении командовавшему захватом Херсонщины российскому генералу Резанцеву - СБУ

Служба безопасности собрала доказательную базу на российского генерал-лейтенанта Якова Резанцева – командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа страны-агрессора.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 24 февраля 2022 года он лично отдал приказ подчиненным подразделениям российских войск на захват Херсонской области. Под его командованием оккупационные группировки РФ вторглись в южный регион Украины с территории временно оккупированного Крыма.

По данным следствия, именно Резанцев приказал любой ценой захватить стратегически важный аэродром в Чернобаевке. Также захватчики выполняли указания российского генерала по осуществлению массированных воздушных атак на гражданскую инфраструктуру Херсонщины.

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Кроме того, в период оккупации правобережья области Резанцев организовывал массовые репрессии против участников сопротивления в регионе. По его приказу людей похищали прямо посреди улицы или из частных авто во время пересечения российских блокпостов. Таким образом, российский чиновник выполнял задачи Москвы по распространению кремлевского режима на юге Украины.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности заочно сообщили Резанцеву о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (ведение агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленника к ответственности.

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