Украине придется мобилизовать больше людей, - генерал Бундесвера Фрейдинг

Украине необходима мобилизация для восполнения потерь на поле боя и восстановления боевых подразделений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью RND заявил глава Спецштаба Украины в Министерстве обороны Германии, координатор поддержки Киева генерал-майор Кристиан Фрейдинг.

"Украине, безусловно, придется мобилизовать больше солдат – хотя бы из-за цифр потерь, насколько мы можем судить", – сказал Фрейдинг.

Также он отметил, что мобилизация необходима для замены некоторых подразделений, находящихся на фронте уже 24 месяца.

"Тип и масштабы мобилизации сейчас обсуждают в Украине. Это политический и социальный переговорный процесс, в котором демографическая ситуация в Украине также играет определенную роль", – сказал германский генерал.

Фрейдинг добавил, что военные действия завершатся, когда Украина выиграет войну.

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