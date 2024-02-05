Интенсивность российских обстрелов на прошлой неделе выросла почти на четверть, - МВД. ИНФОГРАФИКА

Россияне увеличили активность обстрелов Украины. На прошлой неделе погибли 12 человек, а 60 получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба МВД, сообщает Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе интенсивность вражеских обстрелов увеличилась почти на четверть. Враг атаковал Украину более 1500 раз. Зафиксированы атаки более 570 населенных пунктов. Больше всего – в Запорожской области", – говорится в сообщении.

На прошлой неделе в результате российских обстрелов 12 человек погибли, 60 получили ранения.

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