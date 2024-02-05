Поставка боеприпасов Украине остается центральным вопросом поддержки Запада, - генерал Бундесвера Фрейдинг

Украинские военные способны завершить войну, нанеся России поражение на поле боя, поэтому Запад должен поддержать Украину, в частности, снабжая необходимыми боеприпасами. В этом году Германия более, чем вдвое увеличит поставки артиллерийских снарядов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью RND заявил глава Спецштаба Украины в Министерстве обороны Германии, координатор поддержки Киева генерал-майор Кристиан Фрейдинг.

Он отметил, что не будет приукрашивать ситуацию со снабжением боеприпасов Украине от ЕС и задержкой с утверждением помощи от США.

"Однако не только цифры здесь играют роль. Большинство систем, которые сейчас использует Украина, намного точнее по эффективности, чем российские. Это также означает, что вам нужно больше боеприпасов. И только из Германии в этом году мы, пожалуй, сможем увеличить поставки артиллерийских боеприпасов более, чем вдвое", - объяснил Фрейдинг.

"Снабжение боеприпасов остается центральным вопросом поддержки Запада", - подчеркнул генерал-майор.

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Также, отвечая на вопрос о том, когда закончится полномасштабная война РФ против Украины, которая длится уже почти два года, Фрейдинг подчеркнул: "Она закончится, когда Украина одержит победу".

Генерал объяснил, что он настроен оптимистично, поскольку уверен в том, чего ВСУ могут добиться.

"Потому что мы уверены в ценности нашей поддержки и потому что мы уверены в единстве партнеров Украины, имеющих волю к настойчивости, чтобы добиться результата, которого мы все хотим", - добавил Фрейдинг.

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