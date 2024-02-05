Россия не хочет мира, Путин стремится отобрать нашу землю, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил нежелание России достичь мира. Диктатор Путин хочет, чтобы Украина была частью РФ.

Об этом глава государства заявил в интервью итальянскому телеканалу RAI, передает Цензор.НЕТ.

"В том, что нужно переходить к процессу мира, здесь нет никакого дисконекта. Здесь нужно, чтобы все понимали, как это происходит и какая ситуация. Первое. Россия не хочет мира и не стремится к миру. Для них мир - это проигрыш. Они не готовы ни к чему... Сначала они не говорили открыто - у них были, скажем так, разные месседжи, - а сейчас они публично об этом говорят: "А мы не собираемся останавливаться, мы еще не выполнили свою задачу". А их задача, я подчеркиваю - разрушить полностью Украину", - подчеркнул он.

По словам Зеленского, через некоторое время Россия публично заявит, что хочет разрушить Украину.

"Поверьте мне, пройдет какое-то время, и они скажут: "Наша задача - разрушить Украину". Так было со всем. С Крымом - они его захватили, а сказали, что это не они. А через год сказали: "Это мы". С Донбассом - "Это не мы", потом сказали: "Это мы". Сначала сказали, что Донбасс и Крым - это Украина, а потом сказали: "Нет, это Россия". Так будет и с этим мирным процессом. Потому что главная задача Путина неизменна: разрушить нас, отобрать независимость, отобрать эту землю, чтобы Украина была частью его России, его империи", - добавил глава государства.

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