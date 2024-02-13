Европа больше не может рассчитывать на "зонтик безопасности" США, - Financial Times

Опасения Европы по поводу изоляции Америки при возможном втором президентстве Дональда Трампа становятся реальностью. Трамп еще не утвердил свою кандидатуру от республиканцев для участия в нынешней гонке за Белый дом, а до президентских выборов еще много месяцев, но он уже работает над тем, чтобы подорвать НАТО и безопасность ближайших союзников Вашингтона.

Об этом пишет издание Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Издание напоминает, что ранее Трамп заявил, что будет поощрять Россию делать "все, что ей вздумается", если члены Североатлантического союза не смогут достичь целевого показателя расходов на оборону в размере 2% валового внутреннего продукта.

Своим нападением на Украину Россия начала наиболее разрушительную войну на европейской земле с 1945 года. Она представляет наибольшую угрозу безопасности Североатлантического союза за последние десятилетия.

Если Трамп не вступает в сговор с президентом России Владимиром Путиным, он, несомненно, служит его интересам, пишет FT.

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Обещание НАТО о взаимной обороне основывается на уверенности в том, что она будет соблюдена больше, чем любое юридическое обязательство. Трамп разрушил эту уверенность. Даже удвоение европейских военных расходов завтра не возобновит ее. К сожалению, все больше законодателей-республиканцев согласны с Трампом относительно ограниченной ценности Альянсов. Это должно вызывать беспокойство у всех союзников Америки по всему миру.

Единственное, что вызывает восхищение в послании Трампа – это его ясность. Это четкий сигнал европейцам, что они должны начать готовиться к защите безопасности своего континента без участия США, отмечает издание.

"На самом деле тревога уже давно звучит. После полномасштабного вторжения России в Украину европейские правительства взяли на себя кое-где значительные обязательства увеличить расходы на оборону и пополнить истощенные запасы вооружений", - пишут журналисты.

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Хотя это и обнадеживает, в большинстве стран существуют сомнения в том, как эти увеличения будут поддерживаться в долгосрочной перспективе. Во многих столицах все еще отрицают масштабы инвестиций, необходимых для развития технологий, наращивание оборонных промышленных мощностей и расширение своих вооруженных сил для сдерживания российской агрессии.

"ЕС также должен играть более активную роль в продвижении совместных разработок и закупок систем вооружений наряду с другими совместными проектами, возможно, под эгидой европейского комиссара по вопросам обороны. Европейцы должны начать думать о немыслимом: как планировать войну без Америки", - отмечает Financial Times.

Великобритания и другие страны-члены НАТО, не являющиеся членами ЕС, должны быть тесно вовлечены в этот процесс. Это работа на десятилетие. Но европейцы должны продемонстрировать целеустремленность и решительность уже сейчас, чтобы послать сигнал в Кремль.

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Как отмечает FT, начать нужно с вооружения Украины. Пока результаты работы Европы разочаровывают, вопреки всем усилиям Германии и, в частности, Европейской комиссии. Правительства слишком медленно подписывают контракты и слишком робко субсидируют расширение производственных мощностей, особенно для артиллерийских боеприпасов.

Они должны сделать то же самое по поводу противовоздушной обороны и беспилотников, а также поделиться технологиями радиоэлектронной борьбы с украинскими войсками.

"Возможно, такие амбиции склонят Трампа на сторону НАТО, если он снова станет президентом. Но европейцы не могут на это рассчитывать. Они должны готовиться к новому миру, где они сами будут заботиться о собственной безопасности", - добавляет FT.

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