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Минобороны Польши увеличит численность армии к концу 2024 года

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армія,польська,польщі
Министерство обороны Польши приняло решение об увеличении численности армии до конца 2024 года.

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TVP.

Он отметил, что армия Польши будет постепенно увеличиваться.

"В конце этого года наша армия будет насчитывать около 220 000 солдат. Это число будет увеличиваться ежегодно". – заверил польский министр обороны.

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Косиняк-Камыш также сказал, что численность армии очень важна, но не более важна, чем оперативные возможности и потенциал гражданской обороны.

"Именно на это мы будем делать ставку", - добавил он.

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Топ комментарии

  • Наберіть блокувальників. Вони будуть блокувати кацапськи танки. Профіт.
  • govtva
    Поляки вообще воевать не собираются,по опросам только 15% возьмут руки оружие,мой товарищ часто ездит в Польшу так они ему открытую говорят что если что то все драпанут дальше.
  • Olena Teslenko
    Щоб зерно наше блокувати??!!
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