Документ о гарантиях по безопасности Украина и Германия могут подписать при первом случае, - посол Макеев

Документ о гарантиях по безопасности для Украины сейчас дорабатывают с Германией.

Об этом заявил посол в Германии Алексей Макеев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы хотели бы с его подписанием не затягивать... Мы ищем возможность", - сказал дипломат, не ответив напрямую, возможно ли заключение соглашения в ближайшие дни, например, на полях Мюнхенской конференции по безопасности, о чем писали некоторые СМИ.

В то же время Макеев намекнул, что такой случай "напрашивается автоматически".

Для подписания требуется не только готовность Украины, но и готовность немецкой стороны, а самое главное – готовность текста, заметил он и заверил, что переговорные команды работают, чтобы это произошло как можно скорее.

Посол напомнил, что состоялось несколько раундов переговоров между командами обеих сторон. На днях в Берлине находилась большая переговорная команда Украины во главе с заместителем председателя ОП Игорем Жовквой, в которую вошли высокопоставленные чиновники, в частности, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, заместитель главы МИД Николай Точицкий, заместитель министра юстиции Ирина Мудрая, заместитель министра экономики Тарас Качка и другие. Эти политики представляли разные области, которые должны войти в документ.

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