Польские фермеры заблокировали шестой пункт пропуска на границе с Украиной, - Госпогранслужба

Польские фермеры во вторник, 13 февраля, приступили к блокированию движения возле пункта пропуска "Корчева - Краковец". Это уже шестой КПП, блокируемый поляками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственная пограничная служба Украины.

Около 14:00 польские фермеры начали акцию протеста недалеко от пункта пропуска "Корчева", что против украинского "Краковец".

По информации польских коллег, пикетчики планируют заблокировать движение грузовиков, следующих в Украину на один час.

"Блокировка пассажирского транспорта не будет производиться", - говорится в сообщении.

Ранее представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявлял, что польские фермеры по состоянию на утро 13 февраля заблокировали пять пунктов пропуска на границе с Украиной. В частности, "Ягодин", "Рава-Русская", "Шегини", "Устилуг" и "Угринов".

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