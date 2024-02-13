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Польские фермеры заблокировали шестой пункт пропуска на границе с Украиной, - Госпогранслужба

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польща
Польские фермеры во вторник, 13 февраля, приступили к блокированию движения возле пункта пропуска "Корчева - Краковец". Это уже шестой КПП, блокируемый поляками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственная пограничная служба Украины.

Около 14:00 польские фермеры начали акцию протеста недалеко от пункта пропуска "Корчева", что против украинского "Краковец".

По информации польских коллег, пикетчики планируют заблокировать движение грузовиков, следующих в Украину на один час.

"Блокировка пассажирского транспорта не будет производиться", - говорится в сообщении.

Ранее представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявлял, что польские фермеры по состоянию на утро 13 февраля заблокировали пять пунктов пропуска на границе с Украиной. В частности, "Ягодин", "Рава-Русская", "Шегини", "Устилуг" и "Угринов".

Читайте: Польские протестующие начали акцию еще на двух КПП с Украиной и снова заблокировали "Шегини", - Госпогранслужба

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Топ комментарии

  • Andrew Moon
    До речі - скільки поляки заблокували переходів з росією?
  • Andrew Moon
    Підори...
  • Голос Держави
    Не забуваємо що казав ще Б. Хмельницький - нема більшого ворога для Українця ніж жид, лях і москаль...пройшли сторіччЯ, нічого не змінилося..
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