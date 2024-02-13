Доброволец из Армении Геворг Мкртчян погиб в бою за Украину на Купянском направлении
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На Купянском направлении в результате российских обстрелов погиб армянский доброволец Геворг Мкртчян.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Штаб союза армян Украины.
Отмечается, что Геворг Мкртчян, 1996 года рождения, погиб 3 февраля 2024 года на Купянском направлении в результате российских обстрелов.
В Украину прибыл, чтобы принять участие в борьбе против российских захватчиков за свободу обеих стран.
Поступок Геворга - символ совместной борьбы украинского и армянского народов за право на свободное и самостоятельное будущее", - говорится в сообщении.