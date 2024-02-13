Россия потеряла более 3000 танков за время войны в Украине, но имеет достаточно техники более низкого качества, чтобы вести боевые действия еще 3 года, - исследование

Хотя Россия за время полномасштабного вторжения в Украину потеряла более 3000 танков, у нее на складах еще много бронетехники для использования на протяжении нескольких лет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет "Military Balance" International Institute for Strategic Stadies.

Исследователи считают, что Москва "обменяла качество на количество", потому что извлекла из хранилищ тысячи старых танков. Кое-где она расконсервировала по 90 танков в месяц.

"Запасы хранящегося в России оборудования означают, что Москва потенциально может нести большие потери и восполнять резервуары из запасов еще в течение примерно трех лет, даже при более низком техническом уровне, независимо от ее способности производить новое оборудование", – считают исследователи.

В частности, говорится в докладе, Россия имеет 1750 основных боевых танков, от устаревших Т-55 до современных Т-80 и Т-90. Еще 4000 находится на хранении. Аналитики добавили, что российские чиновники заявляли о планах возобновить производство танков Т-80.

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"Ситуация подчеркивает нарастающее чувство тупиковой ситуации в боевых действиях, которая может сохраниться в течение 2024 года", – говорится в докладе.

В докладе отмечается, что Украина также понесла значительные потери с начала вторжения в феврале 2022 года, но западные военные поставки дали возможность ей поддерживать запасы, одновременно повышая их качество.

В отчете также отмечается, что мировые расходы на оборону возрастут на 9% по сравнению с 2022 годом и в дальнейшем будут расти.