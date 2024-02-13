Новости

Трамп призвал НАТО поддерживать Украину на уровне с США: "Мы помогаем более чем на $100 млрд больше, это неправильно"

29 258239
трамп
Бывший президент США Дональд Трамп усилил критику НАТО по поводу уровня помощи Украине. Он призвал членов Альянса платить наравне с Америкой.

Об этом Трамп заявил в социальной сети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

"Мы помогаем Украине более чем на 100 миллиардов долларов больше, чем НАТО. У нас нет никого (у власти, - ред.), кого бы они уважали, и они настаивают на том, чтобы платить намного меньше, чем мы. Неправильно, НАТО должно платить наравне с нами и сейчас. Они сделают это, если их должным образом попросить. Если нет, тогда Америка прежде всего", - отметил Трамп.

По его словам, когда он был президентом США, то сделал НАТО "сильным", заставляя членов Альянса платить больше, чтобы достичь целевых показателей оборонных расходов в 2 процента ВВП.

"Когда я сказал 20 странам, которые не платили свою справедливую долю, что они должны платить, и сказал, что без этого у вас не будет военной защиты США, деньги потекли как река, и они начали поступать.

После стольких лет, когда Соединенные Штаты оплачивали счета, это было прекрасное зрелище. Но теперь, когда меня нет, чтобы сказать: "Вы должны платить", они снова взялись за старое", - добавил экс-президент США.

Читайте также: Заявления Трампа должны стать будильником для некоторых членов ЕС, вклад которых не так велик, - премьер Эстонии Каллас

Трамп про допомогу Україні

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Саша Пончик
    Що в тій чубатій голові їбеться нікому не відомо.
  • Макс driver507
    ТОЧНО! це ж НАТО підписалося під гарантіями в обмін на ядерне розброєння!

    Штатам час вже визначитися - їм важлива їх репутація, як гаранта, чи це мильна бульбашка?
    Штати постійно закликають інші країни зупинитися і не розробляти ядерну зброю в обмін на гарантії... Вибачте, ЯКІ ГАРАНТІЇ?
  • Макс driver507
    Це просто якийсь СЮР! Країна добровільно віддала 3!!! ТРЕТІЙ за кількістю арсенал ядерної зброї і її почали шматувати! В штатах лишилися якісь вмєняємі політики чи зовсім подуріли?
    Ніхто не розуміє очевидного - до чого призведе такий приклад для всього світа?
    Це шо тіки мені очевидно що буде далі?
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости