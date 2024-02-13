Дело Гринкевичей: Имущество художницы Сони Морозюк также арестуют, - ГБР

Имущество бывшей невесты Романа Гринкевича, подозреваемого в мошенничестве с поставкой одежды для ВСУ, также арестуют.

Об этом сообщила советница по коммуникации ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Следствие имеет все необходимые решения по аресту имущества семьи львовского бизнесмена. То есть мы с вами говорим о муже, жене, сыне, теще и также о девушке-художнице, с которой был обручен сын", - отметила она.

Речь идет о двух квартирах в Киеве, одной в Харькове и земельном участке.

"Хочу также акцентировать внимание на том, что в подавляющем большинстве это имущество было приобретено в условиях войны", - сказала она.

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Сапьян напомнила, что кроме львовского бизнесмена Игоря Гриневича и его сына Романа подозрение в мошенничестве и участии в преступной организации получили еще три гражданина, которые сотрудничали с бизнесменом.

"То есть их имущество – также под арестом", - добавила она.

Ранее сообщалось, что художница Соня Морозюк, называвшая себя невестой Романа Гринкевича, подозреваемого в хищении средств Минобороны, передала под залог по сделкам ссуды две квартиры и галерею в Киеве.

Дело Гринкевичей

Ранее сообщалось, что строительные компании львовского бизнесмена Игоря Гринкевича в 2023 году получили от Министерства обороны контрактов на 1,5 млрд грн на поставку летней одежды и белья для ВСУ. Не менее 17 контрактов сорваны.

Также Цензор.НЕТ писал, что работники ГБР задержали львовского бизнесмена при попытке дать взятку в 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. По данным СМИ, речь шла именно об Игоре Гринкевиче. Его же лицо правоохранители засветили через анонимные телеграм-каналы.

29 декабря стало известно, что львовский бизнесмен, один из крупнейших поставщиков Министерства обороны, предлагал руководителю Главного следственного управления ГБР взятку в сумме $500 тыс. Также сообщалось, что у Минобороны остался один нерасторгнутый контракт с компанией Гринкевича, поставляющей питание военным на Николаевщине и Херсонщине.

22 января 2023 в 6:50 утра в Одессе при попытке выехать за пределы страны правоохранители задержали Романа Гринкевича. Вечером Печерский районный суд Киева избрал Гринкевичу меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 марта с альтернативой в виде залога в размере более 500 миллионов гривен.

Детальнее о данном деле читайте в материале Цензор.НЕТ "Золотой вагон, песчаный карьер и лакшеры вечеринки: за что поставщик Минобороны давал ГБР взятку в $500 тысяч".

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