112 киевская бригада за средства городского бюджета закупила 1500 дронов и 200 коптеров, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с бойцами 127 батальона ТрО 112 бригады г. Киева, которые после ротации отправились на восток Украины.

Кличко поддержал защитников и сообщил, как Киев помог бригаде с вооружением, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня бойцы 127 батальона ТРО 112 бригады города Киева после ротации отправились на восток - защищать нашу землю на авдеевском направлении. Перед их отъездом встретился с военными и поблагодарил их за защиту и отвагу. Пожелал сил, выдержки и скорейшего возвращения домой. В конце прошлого года за средства, выделенные городом, бригада закупила 1500 FPV-дронов и 200 квадрокоптеров Mavic 3 и Mavic 3T. Это весомый вклад в борьбу с российскими оккупантами. С этим видом вооружения выполнение боевых задач по уничтожению врага стало успешнее", - сообщил Кличко.

Мэр отметил, что всего в прошлом году столица направила на оснащение 112 бригады 230 миллионов гривен. "Столица продолжит помогать военным и в этом году и приближать нашу Победу!" – подчеркнул Кличко.

Читайте также: Воздухофлотский проспект в Киеве переименован в проспект Воздушных сил Украины

Он сообщил, что батальоны 112 отдельной бригады ТрО, которая была сформирована в Киеве, воюют на передовой по нескольким направлениям фронта. В частности, на Херсонщине, Запорожье, под Бахмутом и Кременной.

Ранее сообщалось, что всего в 2023 году Киев направил в поддержку военных более 7 миллиардов гривен, или 10% городского бюджета.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киев в 2023 году направил на помощь военным 10% своего бюджета, - Кличко