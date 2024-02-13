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Промышленно-оборонный комитет Украины призван согласовать работу министерств, оборонных предприятий и экспертной среды, - Шмыгаль после первого заседания комитета

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Промышленно-оборонный комитет Украины был создан для согласования работы министерств и ведомств, оборонных предприятий и экспертной среды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Шмыгаль отметил, что прошло первое заседание комитета. Однако премьер не раскрывал детали.

"Мы приняли ряд важных решений для синхронизации нашей деятельности и для ее лучшей результативности", – рассказал он о ходе заседания.

Глава правительства добавил, что современное оружие, поражающее врага, - это ключ к предстоящей победе.

"Прежде всего, речь идет о разработках кластера Defence Tech, о масштабировании производства дронов разных категорий, РЭБ и других нужных фронту средств. Есть большие сдвиги, а новейшие разработки уже меняют ход войны", - добавил он.

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Топ комментарии

  • Віталій А
    Асоціація вже була. Комітет не памʼятаю чи був, та тепер буде. Гарна контора, щоб збирати інфу про ОПК і кудись передавати.
  • Алекс Скела
    Промислово-оборонний комітет України покликаний...

    А його, наче, ніхто й не кликав!
  • Hrysha Hlyba 7474e929
    ви ж зрозуміли?

    після першого засідання комітету, з'ясували, комітет покликаний узгодити роботу.
    на другому засіданні з'ясують, як саме узгодити.
    на третьому, яку саме, роботу.

    часу навалом. тим більше, що гроші вже виділили.
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