Промышленно-оборонный комитет Украины призван согласовать работу министерств, оборонных предприятий и экспертной среды, - Шмыгаль после первого заседания комитета
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Промышленно-оборонный комитет Украины был создан для согласования работы министерств и ведомств, оборонных предприятий и экспертной среды.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Шмыгаль отметил, что прошло первое заседание комитета. Однако премьер не раскрывал детали.
"Мы приняли ряд важных решений для синхронизации нашей деятельности и для ее лучшей результативности", – рассказал он о ходе заседания.
Глава правительства добавил, что современное оружие, поражающее врага, - это ключ к предстоящей победе.
"Прежде всего, речь идет о разработках кластера Defence Tech, о масштабировании производства дронов разных категорий, РЭБ и других нужных фронту средств. Есть большие сдвиги, а новейшие разработки уже меняют ход войны", - добавил он.