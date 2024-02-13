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РФ объявила о намерении выйти из Парламентской ассамблеи ОБСЕ

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До 21 февраля Госдума РФ и Совет Федерации планируют принять решение о прекращении членства России в Парламентской ассамблее ОБСЕ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Insider, об этом заявил глава Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Как отмечается, Володин назвал ПА ОБСЕ "совершенно несамостоятельной политизированной организацией, танцующей под дудку Вашингтона".

"Худшее в этой ситуации то, что мы еще деньги платим, к тому же одни из крупнейших плательщиков, поэтому надо выходить, прекращать переводить средства", - заявил Володин.

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Парламентская ассамблея – это межпарламентский орган, объединяющий 57 государств – членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Он был создан в 1991 году для контроля за выполнением целей ОБСЕ, разработки и реализации механизмов предотвращения и разрешения конфликтов и содействия укреплению и консолидации демократических институтов в государствах-участниках ОБСЕ.

Летом 2023 Ассамблея создала парламентскую группу поддержки Украины.

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Топ комментарии

  • Виктор Дийнега
    Из ООН не хотят выйти? Мрази тухлые
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Коли ОБСЄ танцювали під московську дудку, то кацапи не виходили. Одні ,,сліпоглухонімі,, спостерігачі на Донбасі чого були варті. Бо сліпли й глохли від московських грошей.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Було б непогно, якьи вбивці і терористи Цапії вийшли зі всіх міжнародних організацій. Їх місце виключно з іранцями і братами із північній кореї.
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