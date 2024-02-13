РФ объявила о намерении выйти из Парламентской ассамблеи ОБСЕ

До 21 февраля Госдума РФ и Совет Федерации планируют принять решение о прекращении членства России в Парламентской ассамблее ОБСЕ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Insider, об этом заявил глава Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Как отмечается, Володин назвал ПА ОБСЕ "совершенно несамостоятельной политизированной организацией, танцующей под дудку Вашингтона".

"Худшее в этой ситуации то, что мы еще деньги платим, к тому же одни из крупнейших плательщиков, поэтому надо выходить, прекращать переводить средства", - заявил Володин.

Читайте также: "Россия - это тюрьма народов", - Кулеба призвал ОБСЕ заняться защитой нацменьшинств в РФ

Парламентская ассамблея – это межпарламентский орган, объединяющий 57 государств – членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Он был создан в 1991 году для контроля за выполнением целей ОБСЕ, разработки и реализации механизмов предотвращения и разрешения конфликтов и содействия укреплению и консолидации демократических институтов в государствах-участниках ОБСЕ.

Летом 2023 Ассамблея создала парламентскую группу поддержки Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Руководитель ОБСЕ Борг посетил Бучу, Гостомель и Бородянку