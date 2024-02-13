На строительство фортификации правительство выделило в этом году 20 млрд грн, — Шмыгаль
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 13 февраля, передает Цензор.НЕТ.
Шмыгаль отметил, что рубежи возводятся за счет средств резервного фонда государственного бюджета, за средства местных бюджетов, за счет военного НДФЛ и за благотворительные средства на спецсчете НБУ.
По его словам, заказчиками работ теперь являются не только регионы, но и Министерство обороны, Государственная специальная служба транспорта и Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины.
Как сообщил премьер-министр, из общей суммы из резервного фонда около 3 млрд грн направлено Министерству обороны и Госспецтранспорта.
Еще более 16 млрд грн было выделено областным администрациям. В частности, для строительства фортификационных сооружений в Харьковской области – 3,9 млрд грн, для Запорожской области – 1,3 млрд грн, для Донецкой области – 1,2 млрд грн, для Херсонской области – более 1,2 млрд грн.