Два человека получили ранения вследствие вражеского обстрела Михайловки на Херсонщине
2690
Россияне обстреляли село Михайловка в Херсонской области, вследствие чего пострадали два человека.
Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Под вражеским огнем оказалось село Михайловка.
Пострадали два человека, которые на момент обстрела находились во дворе. Их доставили в больницу с взрывными травмами и осколочными ранениями.
Состояние 52-летней женщины медики оценивают как средней тяжести. Мужчина, 48 лет, получил тяжелые травмы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.