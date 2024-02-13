Правительство согласовало назначение Гайдая главой Мукачевской РГА

Кабмин согласовал назначение бывшего главы Луганской ОВА Сергея Гайдая на должность главы Мукачевской РГА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Как отметил Мельничук, Кабмин согласовал назначение Сергея Гайдая на должность главы Мукачевской РГА.

Также Кабинет Министров Украины согласовал увольнение главы Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области Эдгара Токаря.

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ЧТО ИЗВЕСТНО О СЕРГЕЕ ГАЙДАЕ

В 2008-2010 годах Сергей Гайдай работал помощником депутата Киевсовета Алексея Резникова.

С 2014 по 2015 год был советником главы Обуховской РГА в Киевской области.

В 2015-2018 годах Гайдай уже занимал должность главы Мукачевской РГА.

С октября 2019 по март 2023 года Сергей Гайдай возглавлял Луганскую областную военную администрацию.

15 марта президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил глав Луганской, Одесской и Хмельницкой областных военных администраций.

На следующий день после уволь нения с должности главы Луганской ОВА Гайдай заявил, что его могут назначить послом Украины в Казахстане.

После этого распространились слухи о том, что Казахстан якобы отказал Украине в планах назначить Гайдая послом. Сам бывший глава Луганской ОВА позже опроверг такую информацию журналистов.