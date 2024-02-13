Украинский воин Ахмедов Сабир Самир оглы погиб на фронте в Донецкой области

Активист Антон Колумбет обнародовал информацию, что в бою с российскими захватчиками погиб воин 48-го отдельного стрелкового батальона 72-й ОМБр Ахмедов Сабир Самир оглы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в фейсбуке.

Колумбет отметил: "С грустью сообщаем, что во время боевых действий в Донецкой области героически погиб военнослужащий 48-го отдельного стрелкового батальона 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев Ахмедов Сабир Самир оглы.

Сабир родился в Баку, столице Азербайджана, и жил в Броварах. И когда нашествие орков решило "денацифицировать" Украину, не колеблясь стал в ряды Вооруженных Сил Украины. Добровольно стал, 1 мая 2022, явившись с группой друзей на наш рекрутерский пункт.

Летом 2022 года получил ранение, вернулся в строй. Прошел вместе с батальоном весь боевой путь и никогда не давал заднюю.

Сабир был "ровным". Именно так говорят о тех пехотинцах, которые держат Украину на своих плечах. Сообразительный, умный, спокойный, смелый. Невыразимая потеря.

Прощание с Сабиром Ахметовым состоится завтра, 14 февраля, в 10:30 на Майдане Свободы в Броварах.

Отпевание в 11:00 в храме Покровы Пресвятой Богородицы. Погребение на Аллее Славы".

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