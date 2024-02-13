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Генерал Мойсюк назначен специальным уполномоченным по реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны, - указ

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мойсюк
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Евгения Мойсюка специальным уполномоченным по реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №79/2024 опубликован на сайте главы Украинского государства во вторник.

Евгений Мойсюк в 2011-2014 гг. был командиром парашютно-десантного батальона 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. В 2014 – 2018 гг. – командир 81 отдельной аэромобильной бригады.

С 2018 г. по 2019 г. был первым заместителем командующего Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины, а в 2019-2021 гг. - командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ.

5 декабря 2019 ему присвоено звание генерал-лейтенанта.

С августа 2021 г. – заместитель Главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

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Мойсюк

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Топ комментарии

  • Влад 80947f19
    бесполезная крыса на бесполезной должности
  • Ан Мур
    в Мінобороні, в кабміні і взагалі в Україні відкривають нові посади, але такі, які не мають стосунку до війська. Відкривають лише для того, щоб подалі від ЗСУ заховати генералів з команди Залужного, щоб вони не мали впливу на армію.
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    навіщо цей піар хенералів? нехай собі керують на своїх посадах а не гоняють по інтерв*ю нарешті.
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