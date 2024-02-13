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Польские фермеры планируют 20 февраля полностью заблокировать украинские перевозки

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блокування,кордону
В следующий вторник, 20 февраля, польские фермеры планируют перекрыть все пункты пропуска на украинской границе.

Об этом заявил Независимый самоуправляющийся профсоюзный союз индивидуальных фермеров "Солидарность", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Отмечается, что 20 февраля будут заблокированы все пограничные переходы между Польшей и Украиной и дороги к железнодорожным перевалочным станциям и морским портам.

Фермеры объясняют, что протестуют против неконтролируемого наплыва товаров из Украины в Польшу из-за решений ЕС. Они считают, что отсутствие регулирования подвергает сомнению доходность сельскохозяйственного производства, переработки и других отраслей, связанных с сельским хозяйством.

"Поэтому на 20 февраля, в рамках 30-дневной всеобщей забастовки аграриев, мы объявляем, что вся протестная деятельность будет сосредоточена на полной блокаде всех польских пограничных переходов с Украиной и протестах в полевых условиях", - проинформировал профсоюз.

Польские протестующие призывают общественность поддержать их акцию. Они утверждают, что их акция направлена на обеспечение продовольственной безопасности в стране.

Протесты фермеров продолжаются уже много недель не только в Польше, но и по всей Европе. Производители выступают не только против неконтролируемого продовольствия из Украины, но и против правил ЕС, связанных с Европейским зеленым курсом.

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Топ комментарии

  • Vadim Zertin
    Якого чорта цим курвам знов шось не так? Як мене заїбала ця зуйня. Пора нашій владі чітко щаявити що це блокада. Нахабна і цинічна і не цяцькатись з підбиранням слів. Якого ***** хєра вони язик в сраку засунули! Виставити позов в суд з ЧЕКОМ ЗБИТКІВ через цих довбодятлів! Ми ж нічого не поругуєм по Європейському законодавству. Здерти нах з них пару мільярдів за цю блокаду, якщо влада Польщі це все підтримує і нічого не робить.
  • Alex Bylim acfe5d4d
    ******
  • Папєрєднік
    Дякуємо , не забудемо.
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