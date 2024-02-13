В Германии вследствие нападения на почве ксенофобии получил травмы 15-летний украинец
Об этом сообщила германская полиция, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Отмечается, что 15-летний украинец получил серьезные травмы в результате нападения на почве этнической ненависти в городе Мэттманн вблизи Дюссельдорфа.
По словам полиции, украинский подросток находился в закусочной в субботу вечером, когда незнакомец сделал ему ксенофобские замечания. После чего он внезапно ударил подростка по голове неизвестным предметом и скрылся.
В больнице выяснилось, что травмы парня гораздо серьезнее, чем считалось изначально, однако угрозы его жизни не было.
Свидетели описали нападающего как сильного и крепкого мужчину ростом около 1,92 метра. Ведется расследование.
Напомним, это уже не первый подобный случай в Германии. Ранее сообщалось, что там погиб игрок молодежной сборной Украины по баскетболу Владимир Ермаков. Позже появилась информация о том, что его убийцу задержали. Им оказался 15-летний немец с турецкими корнями.