Музеи оккупированного Крыма подали иски в ЕСПЧ по поводу "незаконности" передачи "Скифского золота" Украине
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Как отмечается, об этом сообщил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в комментарии российскому государственному информагентству ТАСС.
"Вычерпан лимит возможностей решать этот вопрос на территории Нидерландов, поэтому музеи, я подчеркиваю, музеи Крыма обратились в Европейский суд по правам человека. Поскольку нарушены права музеев, они выступили с этим иском, считая, что суд может восстановить справедливость", - отметил чиновник.
Он добавил, что хоть Россия и вышла из Совета Европы, но якобы музеи имеют право обратиться в ЕСПЧ как юридические лица.
"Истецом здесь не Российская Федерация, а музеи Крыма, потому что они заключали договор с нидерландским Музеем Алларда Пирсона, и в этом смысле нарушены их права. В этом смысле я считаю, что все обосновано. Но это очень политизированная ситуация, больших надежд нет. Но надо использовать и эту возможность, потому что другой возможности больше нет", - заявил Швыдкой.
Дело "Скифского золота"
В 2013 году в Боннском государственном музее LVR-Landes открылась выставка "Крым. Золотой остров в Черном море". Украинский Институт археологии НАН создал ее в сотрудничестве с Институтом древней истории Боннского университета. Для выставки предоставили свои коллекции четыре крымских музея и столичный Национальный музей истории Украины.
В январе 2014 года золотой фонд украинской археологии упаковали и перевезли из Бонна в Амстердам, в частный музей Алларда Пирсона. Поскольку в то время Россия оккупировала полуостров Крым, перед амстердамским музеем встал вопрос, куда отправлять экспонаты – в Киев или вернуть крымским музеям.
9 июня 2023 года после почти 10 лет судебных разбирательств Верховный суд Нидерландов вынес окончательный приговор, в котором обязал музей Алларда Пирсона передать экспонаты с выставки "Крым – золотой остров в Черном море" Национальному музею истории Украины.
Суд отклонил все требования оккупированных крымских музеев, пытавшихся обжаловать предыдущее решение апелляционного суда, также вынесенное в пользу Украины.
Вскоре музей в Нидерландах отменил долги по хранению "скифского золота".
В ноябре 2023 года, после почти 10 лет судов, артефакты из четырех музеев Крыма, которые были представлены на выставке в Амстердаме, вернулись в Украину.