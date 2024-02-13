Спикера Палаты представителей США Джонсона хотят "загнать в угол" для голосования за помощь Украине, - Politico

Демократы надеются "загнать в угол" спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, что позволит проголосовать за законопроект о помощи для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Ранее спикер Майк Джонсон заявлял, что не будет поддерживать принятый Сенатом дополнительный законопроект по национальной безопасности в его нынешнем виде, настаивая на том, что республиканцы в Палате представителей напишут свой закон.

Джонсон в своем заявлении поздним вечером в понедельник отклонил законопроект Сената на сумму 95 миллиардов долларов о помощи Украине, Израилю и Тайваню, поскольку в него не были включены положения об усилении безопасности границ.

"При отсутствии каких-либо изменений в пограничной политике от Сената Палате представителей придется продолжать действовать по собственной воле относительно этих важных вопросов", - сказал он.

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Республиканцы в Палате представителей хотят найти собственное средство решения проблем национальной безопасности и границ. Джонсон же сталкивается с давлением со стороны консерваторов, требующих выступить против любого финансирования Украины.

При этом некоторые члены Палаты представителей намекают, что будут стремиться сместить его, если лидер Республиканской партии поставит на обсуждение закон о помощи Украине.

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"Между тем демократы надеются, что "смогут загнать Джонсона в угол", продвигая процедурный маневр, известный как ходатайство об увольнении, что позволит им провести голосование по законопроекту, принятому Сенатом", - пишет издание.

При этом крайне важно то, что демократам необходимо, чтобы большинство членов Палаты представителей подписали соглашение, включая часть республиканцев в Палате представителей.

И пока неясно, получат ли они такую поддержку.

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