На "Рамштайне" будет доклад коалиции о передаче F-16 для Украины, - глава миссии Украины при НАТО Галибаренко

Во время следующего заседания контактной группы в формате "Рамштайн" будет доклад об истребителях F-16 для Украины.

Об этом заявила глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

"Завтра пройдет встреча в формате "Рамштайн", и будет доклад коалиции F-16, как все это происходит. Поэтому я думаю, что после завтрашнего заседания, возможно, будет какая-нибудь более подробная информация, но сейчас пока все по плану. И весна 2024 г. - это реалистичные термины, которые у нас назывались", - рассказала она.

Она добавила, что подготовка к использованию F-16 проходит на нескольких уровнях. Пилотов обучают английскому языку, а также управлению самолетами. При этом ведется обучение персонала, который будет обслуживать самолеты.

Также идет подготовка инфраструктуры, поскольку не все взлетно-посадочные полосы в стране готовы к поставке истребителей.

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