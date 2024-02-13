Россияне в течение дня обстреляли 8 громад на Сумщине: применяли минометы, артиллерию, танк и дроны-камикадзе
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.
В частности, были обстреляны:
▪Краснопольская громада: враг бил из минометов (50 взрывов) и артиллерии (9 взрывов).
▪️Хотинская громада: с территории России осуществлен минометный обстрел (4 взрыва) и обстрел из САУ (7 взрывов) и ствольной артиллерии (18 взрывов).
▪️Великописаревская громада: зафиксирован обстрел дроном-камикадзе (1 взрыв), атака БпЛА типа "Ланцет" (1 взрыв), обстрел из миномета (40 взрывов) и СПГ (2 взрыва).
▪️Белопольская громада: осуществлен обстрел из миномета (33 взрывов), АГС (127 взрывов), из танка (20 взрывов) и БМП (4 взрыва).
▪Шалыгинская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию громады.
▪️Юнаковская громада: зафиксирован артобстрел (2 взрыва).
▪️Середино-Будская громада: проведен минометный обстрел (3 взрыва).
▪️Миропольская громада: 3 мины сбросил враг на территорию громады.