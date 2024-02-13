Россияне в течение дня обстреляли 8 громад на Сумщине: применяли минометы, артиллерию, танк и дроны-камикадзе

В течение дня военные РФ совершили 39 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 331 взрыв – из минометов, артиллерии, танка, СПГ, АГС, обстрелы дроном-камикадзе и сброс ВОГ с БпЛА.