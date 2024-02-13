Италия выделит 45 млн евро на план восстановления исторического центра Одессы

Италия выделит 45 млн евро на реализацию плана восстановления исторического центра Одессы.

Об этом заявил специальный посланник министра иностранных дел Итальянской Республики Давиде Ла Чечилиа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.

Проект плана содержит три части: реставрацию Спасо-Преображенского кафедрального собора, защиту и цифровой учет 52 объектов культурного наследия, вошедших в Список мирового наследия ЮНЕСКО под угрозой, а также разработку мастер-плана для города, который будет содержать рекомендации по развитию Одессы и привлечение других фондов и стран-партнеров к восстановлению.

План рассчитан на три года, а его общая стоимость составит 45 млн евро.

"Относительно Спасо-Преображенского собора первым шагом является восстановление крыши, а также закрытие оставшейся от ракеты воронки. Эти работы мы планируем осуществить к началу зимы 2024 года. Уже выделено полмиллиона евро на реставрацию крыши. В общей сложности на восстановление церкви мы планируем направить 2 млн евро", - сказал Ла Чечилиа.

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