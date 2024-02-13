Украина ожидает "быстрого и объективного" расследования дела о рассыпанном украинском зерне в Польше, - Минагрополитики

Украинская сторона ожидает расследование прецедента с рассыпанным украинским зерном, который произошел 11 февраля вблизи пункта пропуска "Дорогуск-Ягодын" во время блокирования границы польскими фермерами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Радіо Свобода сообщил первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий.

"Максимально быстрого, объективного и прозрачного расследования соответствующего прецедента. И публично, с точки зрения результата, чтобы это действительно показало, что это неправильный момент, что так продолжать делать не нужно… Мы здесь настаиваем опять же на максимально быстром, публичном расследовании и презентации результатов, в том числе для нашей страны", – сказал он в эфире "Свобода. Live".

Кроме этого, замминистра подчеркнул, что речь идет также о получении Украиной компенсации за причиненный ущерб.

"Когда фиксируется вред и виновник, то автоматически говорится о том, что ущерб должен быть возмещен. Но перед тем должен быть подтвержден факт нарушения. Поэтому это само собой предусматривается как результат, как следствие расследования. Сейчас важно, чтобы оно было проведено максимально быстро, завершены все процессуальные действия. И одобрено юридическое решение. Оно уже является основанием, в том числе, для возмещения", – объясняет Высоцкий.

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