В 2023 году только 11 стран НАТО потратили на оборону 2 или более % ВВП.. ИНФОГРАФИКА

В 2023 году только 11 из 31 стран-членов НАТО потратили на оборону рекомендованные 2% ВВП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.





Расходы НАТО заметно выросли после полномасштабного вторжения России в Украину. Сейчас больше всего тратит на оборону Польша - 3,9% ВВП, опережая США. В этом году выполнить обязательства перед НАТО пообещала, в частности, Германия.

Как сообщает Financial Times, НАТО собирается сделать публичное заявление о том, что большинство стран-членов на пути к выполнению целей на фоне недавних упреков экс-президента США Дональда Трампа.

Читайте также: США не будут защищать союзников по НАТО от России, если они задолжали деньги Альянсу, - Трамп





