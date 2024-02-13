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В 2023 году только 11 стран НАТО потратили на оборону 2 или более % ВВП.. ИНФОГРАФИКА

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В 2023 году только 11 из 31 стран-членов НАТО потратили на оборону рекомендованные 2% ВВП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

витрати країн НАТО на оборону у 2023 році
витрати країн НАТО на оборону у 2023 році

Расходы НАТО заметно выросли после полномасштабного вторжения России в Украину. Сейчас больше всего тратит на оборону Польша - 3,9% ВВП, опережая США. В этом году выполнить обязательства перед НАТО пообещала, в частности, Германия.

Как сообщает Financial Times, НАТО собирается сделать публичное заявление о том, что большинство стран-членов на пути к выполнению целей на фоне недавних упреков экс-президента США Дональда Трампа.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    "Кто не хочет кормить свою армию - будет кормить чужую". ©

    73% "уставших от войны" это уже проверили на горьком опыте. Еще одни хотят повторить эксперимент. Ну-ну.
  • Victor Litarchuk
    Фінляндія має спільний 1340-кілометровий кордон з Росією і, на відміну від більшості членів альянсу, Фінляндія не скоротила витрати на оборону та інвестиції після холодної війни. Фінляндія зберегла великі оборонні можливості, тому що не мала ілюзій щодо природи свого східного сусіда.

    На військовій службі Фінляндії ( населення 5.5 мільйонa) перебувають близько 19250 військовослужбовців фінських сил оборони. У разі війни чисельність фінської армії може становити до 280 тисяч чоловік, а загальний резерв - 870 тисяч.

    Фінляндія є однією з небагатьох європейських країн, де все ще існує військова повинність. Термін служби становить від 180 до 362 днів, з 1994 року жінки також можуть служити, але тільки добровільно. Всі чоловіки старше 18 років підлягають військовій службі терміном на шість, дев'ять або 12 місяців. Щорічно військову підготовку проходять близько 27 000 чоловіків.

    Армія має в своєму розпорядженні 239 основних бойових танків, у тому числі 100 «Леопардів 2А6» і 139 «Леопардів 2А4», 212 БМП, 1 101 БТР, як на колесах, так і на гусеницях, 48 самохідних гаубиць калібру 155 мм і 72 калібру 122 мм, 56 пускових установок, 740 одиниць буксируваної артилерії і понад 1,6 тисячі мінометів, а також 27 вертольотів (20 з яких Nh90). ВПС Фінляндії мають 62 винищувачі F/A-18 Hornet. Незабаром ці літаки замінять 64 винищувача-бомбардувальника п'ятого покоління F-35A, армія має на озброєнні близько 215 безпілотників різних типів (дев'ять з них MQ-9 «Reaper».

    ВМС Фінляндії складаються з трьох груп, що складаються з тральщиків (17 одиниць різних типів) і восьми швидкохідних ракетних катерів (чотири класи hamina і чотири класи Rauma).
  • Dr.IronFaust
    І це вже після того, як Трамп їм копає сраки з 2016 року. То того, були взагалі бонсай-армії і карликові бюджети. Мали Америку за лохів, купляли в Путіна газ/нафту і нічого не тратили на оборону. По суті, європейці виростили Путіна, профінансували, озброїли і розпіарили його.

    Трамп перший вдер пику Мєркєльші і іншим. До речі, останній спіч його - він саме на це посилався, як він їм набамбуляв, що аж генсек НАТО йому щиро дякував. Тобто він нічого не сказав нового а процитував сам себе і весь цей сморід роздули ліваки та москалі. Подивіться самі, з 1:12 і далі.

    https://www.youtube.com/watch?v=-bZ20ZijObU
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